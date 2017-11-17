Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi yayıncı kuruluş'a konuştu.

Pepe'nin Akhisar maçının kadrosuna neden alınmadığını açıklayan Şenol Güneş şunları söyledi: "Tabii her maç zor. Bu maç da zor. Milli takımlara giden oyuncular vardı. Buna göre 11 yapmaya çalıştık. Karşımızda iyi bir rakip var. Beklentilerin üzerinde gidiyorlar. 17 puan Akhisar için çok iyi. Motivasyonları da iyi. Çok çalışmamız gereken zor bir maç oynayacağız."



"Pepe'nin milli maçtan sakatlığı var ayrıca geç geldi. Ankara'ya giderken daha da geç gelenler vardı. FIFA ve UEFA maalesef hatalar yapıyor. Bunların düzenleme yapılması lazım. Şampiyonlar Ligi ve lig önemli ama planlamada daha iyi olmak lazım."