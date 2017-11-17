Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi yayıncı kuruluş'a konuştu.
"Pepe'nin milli maçtan sakatlığı var ayrıca geç geldi. Ankara'ya giderken daha da geç gelenler vardı. FIFA ve UEFA maalesef hatalar yapıyor. Bunların düzenleme yapılması lazım. Şampiyonlar Ligi ve lig önemli ama planlamada daha iyi olmak lazım."
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:01
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
tosun he işte bize böyle takımlarla gelin crystalpalace newcastlea ne alaka geçen sene zaten mcity istiyordu cenki juventusa satalım 20 ye
Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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