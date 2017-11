F.Bahçe ve G.Saray'ı reddettim!

Tosun Paşa, Devler Ligi için de, "4 maçta 10 puan harika. Büyük hayallerimiz var ama abartmadan devam ediyoruz" diye konuştuBEŞİKTAŞ'ıN skorer forveti Cenk Tosun , UEFA.com'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Site, röportaja başlamadan önle Cenk'le ilgili olarak "Attığı goller sayesinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmayı hayal edebiliyor. 20 golle takımını Süper Lig'de mutlu sona ulaştıran Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde de üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyor. İstanbul ekibi, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmaya sadece 1 puan uzaklıkta. Bunu da Cenk'in liderliği sayesinde gerçekleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.FRANKFURT'TAN Gaziantep'e gittiği ilk dönemlerin kendisi için hiç kolay olmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Cenk, "Ailemle ilişkilerim çok yakındır. Onlar olmadan ilk günlerde zorlandım. Hayatımda ilk defa kendi ayaklarım üzerinde duruyordum ve bu durum beni biraz korkuttu. O dönemde İstanbul'un büyük takımlarından da teklif almıştım: Ancak menajerim, ben ve ailem öncelikle Gaziantep'e gidip orada kendimi kanıtlamam gerektiğine karar verdik" yorumunu yaptı. CENK Tosun şöyle devam etti: "Her zaman Beşiktaş'ta oynamak istemiştim. Galatasaray ve Fenerbahçe'den de teklif aldım ama ben hiç düşünmeden Beşiktaş'ı seçtim. Başta çok güçlü ve kariyerli forvetler vardı. Demba Ba ve Mario Gomez'den çok şeyler öğrendim. Kadroda kaç tane santrfor var bununla hiçbir zaman ilgilenmedim. Her zaman bir atılım yapmaya, kendimi geliştirmeye odaklandım ve bunun için hep çok çalıştım!"ŞAMPİYONLAR Ligi'nde 4 maç sonunda 10 puan toplamanın harika bir duygu olduğunu belirten Tosan Paşa, "Çok iyi başladık, ben de 4 gol attım. Bu sezon her şey farklı olacak. Geçen sezon karar anlarında hatalar yaptık, şimdi çok daha tecrübeliyiz. Liderliğimizi koruyoruz, son anlarda goller atıyoruz. Biz bu işi öğrendik. Büyük hayallerimiz var. Elbette, büyük hayallerin olması cazip geliyor ama böyle büyük bir rekabet ortamında hedeflerinizi abartmak akıllıca değil, maç maç bakmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.