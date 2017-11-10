Beşiktaş, yarın hazırlık maçı yapacak
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yarın Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ekibiyle hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Astra Giurgiu arasındaki karşılaşma, yarın saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, yarınki hazırlık karşılaşmasıyla Süper Lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fazla oynatamadığı oyuncuların durumunu görme fırsatı bulacak.
İki takım geçen sezon da hazırlık maçında karşılaşmış ve Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Astra Giurgiu, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puanla 6. sırada bulunuyor.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:03
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
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Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
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Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
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