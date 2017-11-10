 Beşiktaş, yarın hazırlık maçı yapacak – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    , yarın hazırlık maçı yapacak

    Beşiktaş, yarın hazırlık maçı yapacak

    , milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yarın Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ekibiyle hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    ile Astra Giurgiu arasındaki karşılaşma, yarın saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak.

    Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, yarınki hazırlık karşılaşmasıyla Süper Lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fazla oynatamadığı oyuncuların durumunu görme fırsatı bulacak.

    İki takım geçen sezon da hazırlık maçında karşılaşmış ve Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

    Astra Giurgiu, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puanla 6. sırada bulunuyor.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:03
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