Kara Kartal'a sürpriz forvet!

Slovenya basını, Beşiktaş'ın Hollanda Ligi takımlarından Vitesse forması giyen Sloven forvet Tim Matavz ile ilgilendiğini öne sürdü.

Kariyerinin en verimli dönemlerini PSV'de geçiren 28 yaşındaki futbolcu, ardından transfer olduğu Augsburg, Genoz ve Nürnberg takımlarında beklenen performansı verememiş ve Hollanda'ya geri dönmüştü. Matavz, bu sezon Vitesse formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol atarak eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

Bonservisi 2 milyon civarında olan Matavz, 1.88 boyu ile hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor. 28 yaşındaki forvet, Slovenya Milli Takım formasıyla 10 gol kaydetme başarısı gösterdi.