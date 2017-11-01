Kara Kartal'a sürpriz forvet!
Negrego'dan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş için Slovenya'dan sürpriz bir forvet iddiası geldi.
Slovenya basını, Beşiktaş'ın Hollanda Ligi takımlarından Vitesse forması giyen Sloven forvet Tim Matavz ile ilgilendiğini öne sürdü.
Kariyerinin en verimli dönemlerini PSV'de geçiren 28 yaşındaki futbolcu, ardından transfer olduğu Augsburg, Genoz ve Nürnberg takımlarında beklenen performansı verememiş ve Hollanda'ya geri dönmüştü. Matavz, bu sezon Vitesse formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol atarak eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.
Bonservisi 2 milyon civarında olan Matavz, 1.88 boyu ile hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor. 28 yaşındaki forvet, Slovenya Milli Takım formasıyla 10 gol kaydetme başarısı gösterdi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:36
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 8
Yorum
BJKLİ gayet normal birşey seninde hakkında hayırlısı gomis kardeşim :)
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 8
Yorum
UA Beşiktaş karşısında iyi şanslar dememiş adam direkt eski arkadaşına iyi şanslar dilemiş. Fesatlık düşünmeyin.
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Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 6
Yorum
Aslan SEZON BASINDAKI SISTEMI TEKRAR UYGULAMAK LAZIM 4 4 2'YE DÖNMEK LAZIM
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