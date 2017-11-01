 Kara Kartal'a sürpriz forvet! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kara Kartal'a sürpriz forvet!

    Kara Kartal'a sürpriz forvet!

    Negrego'dan beklediği katkıyı alamayan için Slovenya'dan sürpriz bir forvet iddiası geldi.

    Slovenya basını, 'ın Hollanda Ligi takımlarından Vitesse forması giyen Sloven forvet ile ilgilendiğini öne sürdü.

    Kariyerinin en verimli dönemlerini PSV'de geçiren 28 yaşındaki futbolcu, ardından transfer olduğu Augsburg, Genoz ve Nürnberg takımlarında beklenen performansı verememiş ve Hollanda'ya geri dönmüştü. Matavz, bu sezon Vitesse formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol atarak eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

    Bonservisi 2 milyon civarında olan Matavz, 1.88 boyu ile hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor. 28 yaşındaki forvet, Slovenya Milli Takım formasıyla 10 gol kaydetme başarısı gösterdi.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:36
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