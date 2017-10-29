İşte Kartal bu
Siyah-beyazlılar Alanya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan zaferle ayrıldı puanını 15’e çıkardı. Kartal, haftaya oynayacağı rakibi Göztepe’ye gözdağı verdi
Son 4 haftadır oynadığı maçlarda bir türlü galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar taraftarlarını dün akşam sevindirdi. Alanya deplasmanında fırtına gibi esen Kartal Cenk'in 8'de attığı golle maça adeta 1-0 önde başladı. Welliton'un golüyle bocalayan siyah-beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren Negredo'nun golüyle 4 hafta süren 3 puan hasretini bitirdi. 15 puana ulaşan Kartal haftaya oynayacağı maçta Göztepe'ye gözdağı verdi.
Pepe, "Bize karşı herkes kazanmak istiyor. Bu nedenle daha konsantrasyonla çıkıyorlar. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
İşte Kartal bu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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