 İşte Kartal bu – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    İşte Kartal bu

    İşte Kartal bu

    Siyah-beyazlılar Alanya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan zaferle ayrıldı puanını 15’e çıkardı. Kartal, haftaya oynayacağı rakibi Göztepe’ye gözdağı verdi

    Beşiktaş tam 4 hafta süren galibiyet hasretini Alanya'da bitirdi. Siyah-beyazlılar ligin beşinci haftasında Konyaspor ile oynadığı maçta elde ettiği galibiyetten sonra çıktığı dört maçta da galibiyet alamamıştı. Siyah-beyazlılar Konya maçından sonra çıktığı derbide Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Bir sonraki hafta ise Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Kara Kartal kötü gidişe yine dur diyemedi. Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kartal, geçen hafta oynadığı maçta evinde Başakşehir ile yenişemedi.

    Son 4 haftadır oynadığı maçlarda bir türlü galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar taraftarlarını dün akşam sevindirdi. Alanya deplasmanında fırtına gibi esen Kartal Cenk'in 8'de attığı golle maça adeta 1-0 önde başladı. Welliton'un golüyle bocalayan siyah-beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren Negredo'nun golüyle 4 hafta süren 3 puan hasretini bitirdi. 15 puana ulaşan Kartal haftaya oynayacağı maçta Göztepe'ye gözdağı verdi.

    Pepe, "Bize karşı herkes kazanmak istiyor. Bu nedenle daha konsantrasyonla çıkıyorlar. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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