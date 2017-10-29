İşte Kartal bu

Siyah-beyazlılar Alanya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan zaferle ayrıldı puanını 15’e çıkardı. Kartal, haftaya oynayacağı rakibi Göztepe’ye gözdağı verdi

Beşiktaş tam 4 hafta süren galibiyet hasretini Alanya'da bitirdi. Siyah-beyazlılar ligin beşinci haftasında Konyaspor ile oynadığı maçta elde ettiği galibiyetten sonra çıktığı dört maçta da galibiyet alamamıştı. Siyah-beyazlılar Konya maçından sonra çıktığı derbide Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Bir sonraki hafta ise Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Kara Kartal kötü gidişe yine dur diyemedi. Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kartal, geçen hafta oynadığı maçta evinde Başakşehir ile yenişemedi.



Son 4 haftadır oynadığı maçlarda bir türlü galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar taraftarlarını dün akşam sevindirdi. Alanya deplasmanında fırtına gibi esen Kartal Cenk'in 8'de attığı golle maça adeta 1-0 önde başladı. Welliton'un golüyle bocalayan siyah-beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren Negredo'nun golüyle 4 hafta süren 3 puan hasretini bitirdi. 15 puana ulaşan Kartal haftaya oynayacağı maçta Göztepe'ye gözdağı verdi.



Pepe, "Bize karşı herkes kazanmak istiyor. Bu nedenle daha konsantrasyonla çıkıyorlar. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.