Tam bir hukuk fiyaskosu
Spor Hukukçusu Emin Özkurt, “PFDK, neden ve neye dayanarak böyle karar veriyor, anlaşılmaz bir tutum. Mutlaka düzeltilmesi gereken hatalı karar” dedi
Birinden birine dayanılması gerekirdi. Çünkü, Disiplin Talimatının 41. Maddesi çerçevesinde verilen hakaret cezası niteliği itibarıyla kendi içerisinde sportmenliğe aykırı hareketi barındırır, yani onu içerir. Caner'e hakaretten ceza veriyorsanız, sportmenliğe aykırı hareket bunun içindedir. PFDK, neye dayanarak böyle karar veriyor, anlaşılmaz bir tutum bu. Mutlaka düzeltilmesi gereken hatalı bir karar" ifadesini kullandı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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