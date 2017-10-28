 Tam bir hukuk fiyaskosu – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Tam bir hukuk fiyaskosu

    Tam bir hukuk fiyaskosu

    Spor Hukukçusu Emin Özkurt, “PFDK, neden ve neye dayanarak böyle karar veriyor, anlaşılmaz bir tutum. Mutlaka düzeltilmesi gereken hatalı karar” dedi

    AVUKAT ve Spor Hukukçusu Emin Özkurt, 'e verilen 6 maçlık ceza ile ilgili HABER1903' e açıklamalarda bulundu. Şaşırtıcı seviyede yanlış bir karar ile karşı karşıya kalındığını belirten Emin Özkurt; "Açık ve net altını çizmek gerek ki, son derece ağır ve de hukuki formülasyonu şaşırtıcı seviyede yanlış verilmiş bir karar ile karşı karşıyayız. Caner'e aynı maçta, aynı hakeme karşı hem hakaret hem de sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle ceza verilmemeliydi.

    Birinden birine dayanılması gerekirdi. Çünkü, Disiplin Talimatının 41. Maddesi çerçevesinde verilen hakaret cezası niteliği itibarıyla kendi içerisinde sportmenliğe aykırı hareketi barındırır, yani onu içerir. Caner'e hakaretten ceza veriyorsanız, sportmenliğe aykırı hareket bunun içindedir. PFDK, neye dayanarak böyle karar veriyor, anlaşılmaz bir tutum bu. Mutlaka düzeltilmesi gereken hatalı bir karar" ifadesini kullandı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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