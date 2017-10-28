Negredo Kartal'ı uçurdu
Süper Lig’in 10. Haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş deplasmanda Cenk Tosun ve Negredo ile bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Lig'de kötü gidişe dur demek isteyen Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u Cenk Tosun ve Negredo ile buluduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Lig'de oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalarak 8 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki kötü gidişe dur dedi.
NEGREDO İLK GOLÜNÜ ATTI
Oyunun ikinci yarısında Talisca'nın yerine oyuna giren İspanyol Alvaro Negredo golcü 88. dakikada attığı golle Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.
Güneş, son maçlarda görev verdiği Tolgay Arslan'ı 10. hafta mücadelesinde yedek soyundururken, orta sahada Oğuzhan Özyakup forma giydi. Oğuzhan, bir maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı.
CANER ERKİN CEZALI
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına Caner Erkin'den yoksun çıktı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçla cezalandırıldı.
BABEL GERİ DÖNDÜ
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından iki maçlık cezası bire indirilen Hollandalı futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı
ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLGİNÇ TESADÜF
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması ilginç bir tesadüfe sahne oldu. Karşılaşmada görevli olan 4 hakemin 3'ünün de isminin Serkan olması dikkat çekti.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele, ilginç bir tesadüfe de ev sahipliği yapıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı bu maçta görev alan diğer hakemlerin ortak yanı; hepsinin isimlerinin Serkan olması. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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