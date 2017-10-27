 Alanya - Beşiktaş maçı Uğurlu’nun – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Alanya - Beşiktaş maçı Uğurlu’nun

    Alanya - Beşiktaş maçı Uğurlu’nun
    Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Serkan Tokat ise 4. hakem olarak görev alacak.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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