Yeni yardımcı Mansız mı olacak?
Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan ve Göztepe'de de istikrarı yakalayan Tamer Tuna'nın gitmesiyle yardımcısı kalmayan Şenol Güneş'in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi.
Ancak yönetim önümüzdeki sezon mutlaka Şenol Güneş'in yanına birinin getirilmesini kararlaştırdı. Yöneticiler arasında, Fikret Orman'ın da destek verdiği İlhan Mansız isminin gündeme getirildiği belirtildi.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:46
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
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hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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