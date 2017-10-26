 Yeni yardımcı Mansız mı olacak? – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni yardımcı Mansız mı olacak?

    Yeni yardımcı Mansız mı olacak?

    Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan ve Göztepe'de de istikrarı yakalayan Tamer Tuna'nın gitmesiyle yardımcısı kalmayan Şenol Güneş'in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi.

    Ancak yönetim önümüzdeki sezon mutlaka Şenol Güneş'in yanına birinin getirilmesini kararlaştırdı. Yöneticiler arasında, Fikret Orman'ın da destek verdiği isminin gündeme getirildiği belirtildi.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni yardımcı Mansız mı olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.