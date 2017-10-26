Yeni yardımcı Mansız mı olacak?

Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan ve Göztepe'de de istikrarı yakalayan Tamer Tuna'nın gitmesiyle yardımcısı kalmayan Şenol Güneş'in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi.

Ancak yönetim önümüzdeki sezon mutlaka Şenol Güneş'in yanına birinin getirilmesini kararlaştırdı. Yöneticiler arasında, Fikret Orman'ın da destek verdiği İlhan Mansız isminin gündeme getirildiği belirtildi.