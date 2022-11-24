Periler'den farklı galibiyet: 140-44

Karşılaşmaya hızlı başlayan ay yıldızlı ekip, rakip potada bulduğu sayılarla ilk periyodu 35-10 önde kapattı.

İkinci periyotta hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında etkili oynayan milliler, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCowan'ın rakip pota altında bulduğu sayılarla farkı 58'e çıkararak devreyi 74-16 üstün bitirdi.

Karşılaşmadaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren ay yıldızlı ekip, bu periyotta farkı 78'e kadar çıkardı. Milliler, son çeyreğe 107-29 önde girdi.

Son periyotta farkı 96'ya çıkaran A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 140-44 galip ayrıldı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Dumitru Stasiev (Moldova), Natasa Dragojevic (Karadağ), Natalie Galuk (İsrail)

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 14, Olcay Çakır 8, Meltem Yıldızhan 10, Teaira McCowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Sevgi Uzun 7, Melis Gülcan 4, Bahar Çağlar Ökten 8, Alperi Onar 15, Elif İstanbulluoğlu 4, Tuğçe Canıtez 14, Gökşen Fitik 8,

ARNAVUTLUK: Baraj 6, Lalaj 6, Memushi 2, Shallo, Verri 6, Lugaj 9, Palko 2, Dishnica 7, Qosja 4, Pellumbi, Mala 2, Gjoni

1. PERİYOT: 35-10

DEVRE: 74-16

3. PERİYOT: 107-29