Haberler Basket Kadın Milli Potanın Perileri galibiyetle başladı | Slovenya - Türkiye: 62-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Potanın Perileri galibiyetle başladı | Slovenya - Türkiye: 62-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Potanın Perileri ilk maçında rakibini 62-78 mağlup etti.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:49 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:03
Potanın Perileri galibiyetle başladı | Slovenya - Türkiye: 62-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyotu 27-14 üstünlükle tamamladı. Etkili savunmasını ikinci çeyrekte de sürdüren milliler, soyunma odasına 46-20 üstünlükle gitti.

Oyunun kontrolünü üçüncü periyotta da kaybetmeyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, son çeyreğe 64-38 önde girerken mücadeleyi de 78-62 kazandı.

Milliler gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki müsabaka 17.00'de başlayacak.

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