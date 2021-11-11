Potanın Perileri galibiyetle başladı | Slovenya - Türkiye: 62-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi.
Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyotu 27-14 üstünlükle tamamladı. Etkili savunmasını ikinci çeyrekte de sürdüren milliler, soyunma odasına 46-20 üstünlükle gitti.
Oyunun kontrolünü üçüncü periyotta da kaybetmeyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, son çeyreğe 64-38 önde girerken mücadeleyi de 78-62 kazandı.
Milliler gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki müsabaka 17.00'de başlayacak.