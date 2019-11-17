Türkiye: 74 - Litvanya: 51 | MAÇ SONUCU - Son dakika Basket Kadın Milli haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basket Kadın Milli Haberleri Türkiye: 74 - Litvanya: 51 | MAÇ SONUCU

: 74 - Litvanya: 51 | MAÇ SONUCU

Türkiye: 74 - Litvanya: 51 | MAÇ SONUCU

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında ’de Litvanya’yı konuk eden A , rakibini 74-51 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'a deplasmanda 59-56 mağlup olan A , Spor Salonu'nda, ilk maçında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı skorla yenen Litvanya'yı konuk etti.

Karşılaşmanın başında üstünlüğünü ortaya koyan milliler, özellikle Quanitra, Pelin ve Gizem'in isabetli atışlarıyla ilk periyodu 4 sayı önde geçerken, ilk yarıyı da Ayşegül'ün kaydettiği 3 sayılık atışlarla 7 sayı önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler, 3. periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkarırken, karşılaşmayı 74-51 farklı kazandı.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Janusz Calik xxx, Zdenko Tomasovic xxx, Blaz Zupancic xxx
: Olcay Çakır xxx 4, Tuğçe Canıtez xxx 11, xxx 14, Gizem Yavuz xxx 7, xx 1, Ayşegül Günay Aladağ xxx 11, Cansu Koksal xxx 5, Meltem Avcı xx, Pelin Bilgiç xxx 8, Kübra Erat xx 3, Tilbe Şenyürek xx 2, Esra Ural Topuz xx 8
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Litvanya: Kamile Nacickaite xx, Santa Baltkojiene xx 3, Gintare Petronyte xx 10, Gabija Meskonyte xx 6, Laura Miskiniene xx 6, Gabriele Sulske xx 9, Monika Grigalauskyte xx, Laura Juskaite xxx 13, Giedre Labuckiene xx, Mante Kvederaviciüte x 2, Egle Siksniüte x 2
Başantrenör: Mantas Semius
1. Periyot: 21-17 (Türkiye lehine)
Devre: 38-31 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 60-44 (Türkiye lehine)
5. Faulle çıkan: Quanitra Hollingsworth (Türkiye)

  1. 17.11.2019
  2. Güncelleme: 17.11.2019 20:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye: 74 - Litvanya: 51 | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN