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15 Kasım 2019, Cuma
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Periler üzdü

Periler üzdü

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ilk maçına dün çıktı. Ay-yıldızlı kadın basketbolcular, 2021 yolundaki ilk sınavında engeline takıldı, salondan 3 sayı farkla mağlup ayrıldı.

'a konuk olan ay-yıldızlılar, başlangıç düdüğünden bitime kadar büyük çekişmeye sahne olan maçtan 59-56 mağlup ayrıldı. İki takımın da sert savunma yaptığı maçın ilk periyodunu 15-13 önde kapatan Potanın Perileri, ikinci çeyrekte hücumdaki üretkenliğini kaybettiği ve soyunma odasına 27-25 geride girdi.

HOLLINGSWORT YETMEDİ
İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Sırbistan'ın Milic ile bulduğu sayılara 'la karşılık veren , son çeyreğe 44-39 yenik başladı. Milliler, bu bölümde rakibine karşı daha üstün olmasına rağmen maçtan yenilgiyle ayrılan taraftı. Hollingsworth ile Milic, 17'şer sayıyla en skorer isimleri oldu. Periler, gruptaki ikinci maçında pazar günü Litvanya'yı ağırlayacak. 'deki karşılaşma 17.30'da başlayacak.

  1. 15.11.2019
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