Periler üzdü

Sırbistan'a konuk olan ay-yıldızlılar, başlangıç düdüğünden bitime kadar büyük çekişmeye sahne olan maçtan 59-56 mağlup ayrıldı. İki takımın da sert savunma yaptığı maçın ilk periyodunu 15-13 önde kapatan Potanın Perileri, ikinci çeyrekte hücumdaki üretkenliğini kaybettiği ve soyunma odasına 27-25 geride girdi.

HOLLINGSWORT YETMEDİ

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Sırbistan'ın Milic ile bulduğu sayılara Hollingsworth'la karşılık veren Türkiye, son çeyreğe 44-39 yenik başladı. Milliler, bu bölümde rakibine karşı daha üstün olmasına rağmen maçtan yenilgiyle ayrılan taraftı. Hollingsworth ile Milic, 17'şer sayıyla en skorer isimleri oldu. Periler, gruptaki ikinci maçında pazar günü Litvanya'yı ağırlayacak. Mersin'deki karşılaşma 17.30'da başlayacak.