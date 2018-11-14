Pelin Derya Bilgiç kadrodan çıkarıldı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Pelin Derya Bilgiç'in yerine Sevgi Uzun, kadroya dahil edildi
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ve Belarus ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı'nda Pelin Derya Bilgiç, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 17 Kasım Cumartesi Polonya ve 21 Kasım Çarşamba günü de Belarus maçlarına çıkacak A Milli Takım'da, Pelin Derya Bilgiç kadrodan çıkarıldı.
Milli takımda bu oyuncunun yerine Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun, kadroya dahil edildi.
- 14.11.2018 20:02
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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