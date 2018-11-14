Pelin Derya Bilgiç kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    kadrodan çıkarıldı

    Pelin Derya Bilgiç kadrodan çıkarıldı

    A Milli Kadın Takımı'nda sakatlığı bulunan 'in yerine , kadroya dahil edildi

    2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ve Belarus ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda , sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

    Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 17 Kasım Cumartesi Polonya ve 21 Kasım Çarşamba günü de Belarus maçlarına çıkacak A 'da, Pelin Derya Bilgiç kadrodan çıkarıldı.

    Milli takımda bu oyuncunun yerine Çukurova Basketbol'dan , kadroya dahil edildi.

    1. 14.11.2018 20:02
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