2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ve Belarus ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı'nda Pelin Derya Bilgiç, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 17 Kasım Cumartesi Polonya ve 21 Kasım Çarşamba günü de Belarus maçlarına çıkacak A Milli Takım'da, Pelin Derya Bilgiç kadrodan çıkarıldı.

Milli takımda bu oyuncunun yerine Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun, kadroya dahil edildi.