Zafer yolunda – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Zafer yolunda

    Zafer yolunda

    Potanın perileri, ’na Arjantin maçıyla başlıyor. 16.00’daki karşılaşma Spor’dan yayınlanacak.

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, 'daki FIBA 'nın ilk maçında bugün Arjantin'le karşılaşacak. 16.00'da başlayacak mücadele Spor'dan ekranlara gelecek. Tenerife'de 30 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada ay-yıldızlılar, B Grubu'nda , Arjantin ve ile karşılaşacak. 16 takımın yer alacağı 'nda, ülkeler dörderli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk sırada bulanan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarında 2 ve 3. sırayı alacak ekipler ise çeyrek finale yükselmek için eleme maçı oynayacak. B Grubu'nda mücadele eden milliler, 2. veya 3. sırada yer alırsa A Grubu'nda yer alan , , veya ile eşleşecek.

    HEDEF MADALYA
    Organizasyon öncesi değerlendirmelerde bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , göğüs kabartacak bir sonuçla dönmemek için hiçbir neden olmadığını söyledi. Türkoğlu, "Bu formayı uzun yıllar taşımalarını beklediğimiz genç arkadaşlarımız gitgide sorumluluk alıyor. Tabii ki gönlümüzden geçen Tenerife'den madalyayla dönmek" ifadelerini kullandı.
    1. 22.9.2018
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