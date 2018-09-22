Zafer yolunda
Potanın perileri, Dünya Kupası’na Arjantin maçıyla başlıyor. 16.00’daki karşılaşma TRT Spor’dan yayınlanacak.
HEDEF MADALYA
Organizasyon öncesi değerlendirmelerde bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, göğüs kabartacak bir sonuçla dönmemek için hiçbir neden olmadığını söyledi. Türkoğlu, "Bu formayı uzun yıllar taşımalarını beklediğimiz genç arkadaşlarımız gitgide sorumluluk alıyor. Tabii ki gönlümüzden geçen Tenerife'den madalyayla dönmek" ifadelerini kullandı.
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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