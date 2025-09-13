Yunanistan’da manşetler alev aldı! Türkiye hezimeti sonrası…

"HAYAL ÜRÜNÜ ÇIKTI" Huffington Post, "Milli Takımımız için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı!" manşetini attı. Yunan ekibinin yaptığı hataların ve Türkiye'nin kusursuz savunmasının altı çizilerek, "Türkiye finale açık ara önde giderken Yunanistan hiçbir anda tepki veremedi" yorumu yapıldı.

"ATAMAN OYUNU MÜKEMMEL OKUDU" Protagon ise Ergin Ataman'a özel parantez açarak, "A Milli Takım en kritik anda en kötü oyununu oynarken Türkiye şampiyonadaki en iyi maçlarından birini çıkardı. Bu yenilgi tesadüf değil, Türkiye'nin namağlup olmasının hakkıydı. Oyuncularımız 22 hata yaptı. Ataman oyunu mükemmel okudu, Giannis'i sınırladı, Ercan Osmani (28 sayı) ile Cedi Osman ve Alperen Şengün büyük hasar verdi" diye yazdı.