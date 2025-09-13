Yunanistan’da manşetler alev aldı! Türkiye hezimeti sonrası…

A Milli Basketbol TakımımızınYunanistan karşısında aldığı unutulmaz galibiyetin ardından, komşu ülke basınında manşetler adeta alev aldı. Yunan medyası, bu ağır yenilgiyi geniş şekilde okuyucularına aktarırken dikkat çeken başlıklar attı. İşte o manşetler…
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan'ı 94-68 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. 24 yıl sonra yeniden final bileti alan ay-yıldızlılar, Atina'da adeta deprem etkisi yarattı. Yunanistan basını tarihi yenilgiye geniş yer ayırdı, manşetler adeta yangın yerine döndü.
"RÜYA KABUSA DÖNÜŞTÜ"
EPT News, "Rüya kabusa dönüştü! Milli Takım, Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye karşısında kilit oyuncularının performans gösterememesi nedeniyle kötü bir gece yaşadı" ifadelerini kullandı. Haberde, Yunanistan'ın ilk periyotta yaptığı 12 hataya dikkat çekilerek "Türklerin sert savunması Giannis Antetokounmpo'nun tüm koridorlarını kapattı, Ercan Osmani'nin 28 sayılık performansı galibiyeti erkenden belirledi" denildi.
"ZAYIF VE ÇARESİZ BİR MİLLİ TAKIM"
902.gr, "Zayıf ve sıkışmış Milli Takım, Türkiye karşısında 94-68'lik ağır bir yenilgi aldı" başlığını attı. Haberde, Giannis Antetokounmpo'nun 16 dakikada sadece 4 sayı üretebilmesi öne çıkarıldı. "Türkler oyun kurucularımızı ikili-üçlü sıkıştırmalarla boğdu, koçun yaptığı değişikliklerin hiçbiri çare olmadı" ifadeleri yer aldı.
Huffington Post, "Milli Takımımız için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı!" manşetini attı. Yunan ekibinin yaptığı hataların ve Türkiye'nin kusursuz savunmasının altı çizilerek, "Türkiye finale açık ara önde giderken Yunanistan hiçbir anda tepki veremedi" yorumu yapıldı.
"ATAMAN OYUNU MÜKEMMEL OKUDU"
Protagon ise Ergin Ataman'a özel parantez açarak, "A Milli Takım en kritik anda en kötü oyununu oynarken Türkiye şampiyonadaki en iyi maçlarından birini çıkardı. Bu yenilgi tesadüf değil, Türkiye'nin namağlup olmasının hakkıydı. Oyuncularımız 22 hata yaptı. Ataman oyunu mükemmel okudu, Giannis'i sınırladı, Ercan Osmani (28 sayı) ile Cedi Osman ve Alperen Şengün büyük hasar verdi" diye yazdı.