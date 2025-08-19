Tek hedef madalya

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Yiğit Arslan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) madalya kazanmayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor. Arslan, "Madalya hedefi var. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bence gerçekçi bir hedef" dedi.
A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Yiğit Arslan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) madalya kazanmayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor. Arslan, "Madalya hedefi var. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bence gerçekçi bir hedef" dedi.