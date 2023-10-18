Cedi Osman'dan flaş milli takım açıklaması!

Milli Basketbolcu Cedi Osman TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İşte Cedi Osman'ın paylaşımı;

"Dünyanın çok daha önemli konularla, acılarla imtihan edildiği günlerde, kişisel bir konuyla ilgili sizleri meşgul etmek istemezdim. Formasını hayatım boyunca gururla taşıdığım Milli Takım'ın bir tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tam da bu yüzden gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu güne kadar tüm kategorilerde 178 kez milli formayı giydim. Yaşananlar ne olursa olsun, görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim.

Son 6 sezonu NBA'de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene, yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip, bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndan izin istedim.

Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Toplantıda federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler.

"BEN MİLLİ FORMAYI REDDETMEDİM"

Ben milli formayı reddetmedim. Benim için Ay-Yıldız'lı formadan daha değerli bir forma yoktur ama kimsenin de beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Hakkımda yapılan suçlamaları asla kabul etmediğimi ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimi bilmenizi isterim."

NE OLMUŞTU?

Cedi Osman'ın milli takıma gelmek istemediğini söyleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Cedi Osman yazın ve ekibimizle görüştü. Milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Kimseyi buraya zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayamayız. Bu soruyu bizden çok Cedi'ye veya diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlar bilir. Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur." açıklamalarında bulunmuştu.

CEDI OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti.

6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmî maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.

Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından San Antonio Spurs formasını giymektedir.