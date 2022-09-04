TBF'den FIBA'ya itiraz! Türkiye - Gürcistan maçı tekrar edilebilir

A Milli Takım, EuroBasket 2022'deki üçünca maçında Gürcistan'a 2 uzatma sonucunda 88-83 mağlup oldu. Maçın 4. periyodunda yaşanan olaylardan sonra TBF, FIBA'ya etti.



Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti.



Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği kavgada maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi.

ÖMER ONAN: TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Gürcistan-Türkiye maçının ardından soyunma odası koridorunda Gürcistan polisinin şiddetine uğradıklarını söyledi.

FIBA'ya seslenen Onan, "Kamera görüntüleri izletilmezse turnuvadan çekiliriz" dedi.

İŞTE ÖMER ONAN'IN AÇIKLAMALARI:

Maç kazanılır kaybedilir, bunlar önemli değil. Bizim soyunma odamıza atılan oyuncu ve maçta oynamayan birkaç oyuncu saldırdı. Soyunma odasının orada Gürcistan'ın resmi polisi kavgaya tutuştu. Kimse kendini kandırmasın. Kimseyi aptal zannetmesinler. Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, Hidayet Başkan ile de konuştum, biz turnuvadan çekiliriz, terk ederiz! Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle.

Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın! Hidayet Başkan ile konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok.

Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu.

Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz.