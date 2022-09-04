Haberler Basket Erkek Milli TBF'den FIBA'ya itiraz! Türkiye - Gürcistan maçı tekrar edilebilir

TBF'den FIBA'ya itiraz! Türkiye - Gürcistan maçı tekrar edilebilir

A Milli Takım, EuroBasket 2022'deki üçünca maçında Gürcistan'a 88-83 yenilirken, maç esnasında büyük olaylar yaşandı. Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği gerekçesiyle TBF başvuruda bulunuyor.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 23:35
TBF'den FIBA'ya itiraz! Türkiye - Gürcistan maçı tekrar edilebilir

A Milli Takım, EuroBasket 2022'deki üçünca maçında Gürcistan'a 2 uzatma sonucunda 88-83 mağlup oldu. Maçın 4. periyodunda yaşanan olaylardan sonra TBF, FIBA'ya etti.

Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti.

Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği kavgada maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi.

ÖMER ONAN: TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Gürcistan-Türkiye maçının ardından soyunma odası koridorunda Gürcistan polisinin şiddetine uğradıklarını söyledi.

FIBA'ya seslenen Onan, "Kamera görüntüleri izletilmezse turnuvadan çekiliriz" dedi.

İŞTE ÖMER ONAN'IN AÇIKLAMALARI:

Maç kazanılır kaybedilir, bunlar önemli değil. Bizim soyunma odamıza atılan oyuncu ve maçta oynamayan birkaç oyuncu saldırdı. Soyunma odasının orada Gürcistan'ın resmi polisi kavgaya tutuştu. Kimse kendini kandırmasın. Kimseyi aptal zannetmesinler. Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, Hidayet Başkan ile de konuştum, biz turnuvadan çekiliriz, terk ederiz! Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle.

Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın! Hidayet Başkan ile konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok.

Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu.

Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz.

DİĞER
Oyuncu Orçun Kaptan evleneceğini duyurdu! Nikah davetiyesi ilgi gördü
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay
12 Dev Adam sonunu getiremedi!
Gürcistan'da Furkan Korkmaz'a saldırı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devler tam gaz
Haydi devler
TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022 | TOKİ engelli başvuru ücreti, kontenjanı ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
DOLAR NE KADAR OLDU? 4 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gürcistan'da Furkan Korkmaz'a saldırı! Gürcistan'da Furkan Korkmaz'a saldırı! 23:07
Cevdet Göç: Taraftarımızdan özür diliyoruz Cevdet Göç: Taraftarımızdan özür diliyoruz 23:05
Slovacko ile Slavia Prag yenişemedi! Slovacko ile Slavia Prag yenişemedi! 23:02
Toroğlu: Eski heyecanı yok Toroğlu: Eski heyecanı yok 22:58
G.Saray Gaziantep FK maçına hazır G.Saray Gaziantep FK maçına hazır 22:34
12 Dev Adam sonunu getiremedi! 12 Dev Adam sonunu getiremedi! 22:27
Daha Eski
Bandırmaspor deplasmanda galip! Bandırmaspor deplasmanda galip! 22:11
Weghorst'un golü ofsayta takıldı! Weghorst'un golü ofsayta takıldı! 22:08
Adanaspor ile Altay puanları paylaştı Adanaspor ile Altay puanları paylaştı 22:06
MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI 21:44
Hatayspor 90+9'da yıkıldı! Hatayspor 90+9'da yıkıldı! 21:21
Ismael'den Ersin açıklaması! "Tek isteğimiz..." Ismael'den Ersin açıklaması! "Tek isteğimiz..." 21:21