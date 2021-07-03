Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Olimpiyat Elemeleri

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Yunanistan maçı 4 Temmuz Cumartesi saat 02.35'te NTV'de canlı yayınlanacak.

Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, bu maçın ardından Çekya ile karşı karşıya geldi ve parkeden 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı. B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Milliler, A Grubu'nu ev sahibi Kanada'nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti.