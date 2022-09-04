Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 83-88 Gürcistan (MAÇ SONUCU ÖZET) 12 Dev Adam ilk kez mağlup

Türkiye 83-88 Gürcistan (MAÇ SONUCU ÖZET) 12 Dev Adam ilk kez mağlup

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'mız, EuroBasket 2022 A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan ile karşı karşı karşıya geldi. Tiflis'te oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Zorlu müsabakanın normal süresi 68-68 beraberlikle bitti. 2 uzatma devresi sonunda mücadeleyi 88-83 kaybeden milliler, 3 maç sonunda gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 22:28 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 22:50
Türkiye 83-88 Gürcistan (MAÇ SONUCU ÖZET) 12 Dev Adam ilk kez mağlup

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi Gürcistan'a iki uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Tiflis Arena'da ev sahibi Gürcistan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 36-33 geride kapatırken, normal süre 68-68, 1. uzatma ise 75-75 eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takımda Alperen Şengün 21, Sertaç Şanlı 15 ve Cedi Osman 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Gürcistan'da ise Alexander Mamukelashvili 20 sayıyla oynadı.

Millilerde Başantrenör Ergin Ataman ile Furkan Korkmaz oyundan ihraç edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda dördüncü maçında 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.
MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI
6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya

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