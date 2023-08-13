Ergin Ataman Bulgaristan galibiyetini yorumladı: Mükemmel oynadık!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman , FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Bulgaristan ile yaptıkları ve 104-66 kazandıkları C Grubu ikinci maçında çok iyi oynadıklarını söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmeyi garantiledikleri Bulgaristan maçından sonra AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Mükemmel bir basketbol oynadık." diyen Ataman, "Tüm oyuncularımı kutluyorum. Bulgaristan tabii ki bizim seviyemizde bir takım değil ama turnuvadaki iddialı takımlardan biriydi. Ukrayna'ya uzatmada kaybetmişlerdi. Maçın başından son saniyesine kadar çok büyük bir disiplin içinde topu iyi paylaşıp iyi bir savunma yaptık. Oyuncularımızın bireysel potansiyelini çok iyi kullandık. Değerli ve farklı bir galibiyet aldık. Önümüzde 3 maç daha var. Salı akşamı Ukrayna ile grup liderliği maçı oynayacağız. Sonra yarı final ve final var. Bu turnuvayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, iyi bir jenerasyona sahip olduklarını dile getirerek, "Her maç daha iyiye gideceğiz. İzlanda ve Bulgaristan maçları bizim için bir ölçü olamaz. Bundan sonraki maçlar daha sert geçecek. Ukrayna maçıyla bu sertlik başlayacak. Çapraz grupta Hırvatistan çok iyi takım. Oralarda durumumuzu daha iyi göreceğiz. Takım son derece iyi niyetli ve mücadeleci. Bu da hepimize gurur veriyor." diye konuştu.