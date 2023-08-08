Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 87 - 84 Polonya (Maç sonucu - ÖZET)

Türkiye 87 - 84 Polonya (Maç sonucu - ÖZET)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Polonya'yı 87-84 mağlup etti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 22:02
Türkiye 87 - 84 Polonya (Maç sonucu - ÖZET)

12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımı'mız, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor ekranlarından da naklen yayınlanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri de takip etti. Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Kenan Sipahi, Okben Ulubay, Furkan Korkmaz, Sadık Emir Kabaca ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 37-37 eşitlikle tamamlandı.

A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti.

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