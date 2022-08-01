Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - Almanya: 68-64 U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Türkiye - Almanya: 68-64 U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde B Grubu'nda Türkiye, Almanya’yı 68-64 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:41
Türkiye - Almanya: 68-64 U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Almanya 21-14 galip tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta takımlar soyunma odasına 39-39 beraberlikle girdi. Millier, üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 yenik kapatsa da son çeyrekteki etkili oyunuyla salondan galibiyetle ayrıldı: 68-64.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

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