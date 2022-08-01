Türkiye - Almanya: 68-64 U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Almanya 21-14 galip tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta takımlar soyunma odasına 39-39 beraberlikle girdi. Millier, üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 yenik kapatsa da son çeyrekteki etkili oyunuyla salondan galibiyetle ayrıldı: 68-64.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Almanya 21-14 galip tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta takımlar soyunma odasına 39-39 beraberlikle girdi. Millier, üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 yenik kapatsa da son çeyrekteki etkili oyunuyla salondan galibiyetle ayrıldı: 68-64.
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