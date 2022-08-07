Haberler Basket Erkek Milli Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, İspanya'ya finalde yenilerek Avrupa ikincisi olan milli takımı tebrik etti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 23:29
Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik mesajı

İspanya'ya finalde yenilerek Avrupa ikincisi olan milli takımı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'ya finalde mağlup olarak Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Seyircimizin muhteşem desteği ile büyük bir başarı elde eden genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

DİĞER
Duayen seslendirme sanatçısı Sungun Babacan son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
Avrupa'nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Aslan son dakikada kükredi!
Antalya'da penaltı kararı! İşte o müdahale
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli takım Almanya'yı mağlup etti
12 Dev Adam İtalya’da
EA oyunlardan mikro ödemeyi kaldırıyor!
Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi!
Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Torreira ve Mertens... Okan Buruk: Torreira ve Mertens... 00:23
Kerem Aktürkoğlu: İnanılmaz önemli bir 3 puan Kerem Aktürkoğlu: İnanılmaz önemli bir 3 puan 00:15
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi! Dursun Özbek'ten transfer müjdesi! 00:11
Gomis: Golden sonra çok mutlu oldum Gomis: Golden sonra çok mutlu oldum 00:07
Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı 23:55
Cengiz'li Marsilya galibiyetle başladı Cengiz'li Marsilya galibiyetle başladı 23:51
Daha Eski
Roma Shakhtar'ı 5 golle devirdi Roma Shakhtar'ı 5 golle devirdi 23:49
Aslan son dakikada kükredi! Aslan son dakikada kükredi! 23:45
Kasapoğlu'ndan Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik Kasapoğlu'ndan Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik 23:29
Barcelona'dan 6 gollü şov Barcelona'dan 6 gollü şov 23:24
Menteşe Beşpınar'da başpehlivan Fatih Atlı oldu! Menteşe Beşpınar'da başpehlivan Fatih Atlı oldu! 23:08
Toroğlu: Sergio Oliveira'yı... Toroğlu: Sergio Oliveira'yı... 23:02