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Belçika Türkiye maçı CANLI İZLE (Belçika-Türkiye canlı skor)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Belçika ile karşılaşıyor. Belçika-Türkiye maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 23:10
Belçika Türkiye maçı CANLI İZLE (Belçika-Türkiye canlı skor)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Belçika ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.

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BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika - Türkiye maçı 27 Şubat Pazartesi günü saat 22:30'da başladı ve NTV'de canlı yayınlanıyor.

5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Milli takım, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 9 maçın 3'ünü kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 12 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Belçika ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

BELÇİKA İLE 26. MAÇ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika ile 26. kez karşılaşıyor.

İki takım arasında daha önce oynanan 25 müsabakadan ay-yıldızlılar 17 galibiyet aldı.

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