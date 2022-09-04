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Türkiye Gürcistan maçı CANLI İZLE

Türkiye Gürcistan maçı canlı | 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam bu maçı kazanarak gruplarda 3'te 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 20:30
Türkiye Gürcistan maçı CANLI İZLE

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam bu maçı kazanarak gruplarda 3'te 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor.

👉TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka NTV'de canlı yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

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