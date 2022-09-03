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Bulgaristan - Türkiye maçı CANLI İZLE | 12 Dev Adam maçı CANLI

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) heyecan sürüyor A Milli Basketbol Takımı'mız A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. 17:15'te başlayan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 17:10
Bulgaristan - Türkiye maçı CANLI İZLE | 12 Dev Adam maçı CANLI

A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılıp 2'de 2 yapmak istiyor.

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Bulgaristan - Türkiye maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 17:15'de başladı. Müsabaka NTV'den canlı yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle
Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta?
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