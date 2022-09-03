Bulgaristan - Türkiye maçı CANLI İZLE | 12 Dev Adam maçı CANLI

A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılıp 2'de 2 yapmak istiyor.
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BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bulgaristan - Türkiye maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 17:15'de başladı. Müsabaka NTV'den canlı yayınlanıyor.
MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir