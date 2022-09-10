Türkiye Fransa maçı CANLI izle! Türkiye - Fransa maçı canlı skor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye, turnuvanın zorlu ekibi Fransa karşısında galibiyet arıyor. B grubunu ikinci sırada tamamlayan Fransa ile eşleşen Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, Berlin'de kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

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TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Berlin'de oynanan mücadele saat 13.00'te başladı ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.