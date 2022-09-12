Gelecek bizim!

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya dramatik bir sonla yenilerek elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü. Üzgün olduğunu belirten Ergin Ataman, "Türk halkı mücadeleden dolayı takımla gurur duymalı. Bazen kısmet gerekiyor. Yaş ortalamamız 24. Gelecek vadeden bir takımız" dedi.

GURUR DUYACAKLAR

Takımın hedefinin bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacağını vurgulayan Ataman, "Üç yaş daha alacak, daha çok tecrübe kazanacak, eksiklerini giderecek bir milli takım olacak. 18 yaş altı kategorisinde istikbal vadeden çocuklar var. Onları monte etmemiz gerek. 3-5 yılda Avrupa'da herkesin gurur duyacağı milli takımı izlettiririz" diye konuştu.

ETKİSİ GEÇMEDİ

Furkan Korkmaz maçın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Milli oyuncu, "Deyim yerindeyse dağıldık. Maçın atmosferi, heyecanı ve üzüntüsünü damarlarımda hissediyorum" diye konuştu.