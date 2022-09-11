A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda dönüş yaptı!

2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya mağlup olarak elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü.

Ay-yıldızlı kafile, Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'den hareket etti. İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesinde teknik ekip ve oyuncuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

Havalimanında AA muhabirine açıklama yapan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, turnuvaya veda ettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Ay-yıldızlı basketbolcularla Türk halkının gurur duyması gerektiğini belirten Ataman, "Moralimiz çok bozuk. Bu şekilde maçı kaybetmek bizi çok üzdü." dedi.

Gürcistan'da yapılan grup maçlarının sonuncusunu da benzer şekilde İspanya'ya karşı kaybettiklerini dile getiren tecrübeli başantrenör, "Fransa'nın favori çıktığı maçta özellikle ikinci yarıda çocuklar müthiş bir mücadele gösterdi. Hepsiyle ülkemizin gurur duyması gerekiyor. Bazen kısmet gerekiyor. 'Kazandık, büyük bir hedefi yakaladık.' dediğimiz anda son 12 saniyede olmayacak şeyler oldu. Yapacak bir şey yok. Bu takımın yaş ortalaması 24. Çok büyük gelecek vadeden bir takımız. Her ne kadar bu şampiyonada hedefe ulaşamasa da takımımız önümüzdeki dönemlerde çok başarılı olacağının sinyallerini verdi. Çok üzgünüz. Bu takım, hiç kimsenin beklemediği, benim hayalim olan yerlere gelebilirdi ama olmadı. Kısmet değilmiş." diye konuştu.

Ergin Ataman, A Milli Takım'ın geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Uzun bir dönem milli takım yok. Herkes takımlarına gidecek. NBA oyuncuları sezon içindeki milli maçlarda olmayacak. THY Avrupa Ligi oyuncularının bazıları oynayamayacak. Önümüzde Dünya Kupası eleme maçları devam edecek. Bu takımın hedefi bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacaktır. Üç yaş daha alacak, daha çok tecrübe kazanacak, eksiklerini giderecek bir milli takım olacak. Önümüzdeki dönemde Türk basketboluyla ilgili yapılması gerekenleri başkan Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile değerlendireceğiz. Özellikle 18 yaş altı kategorisinde çok başarılı, istikbal vadeden çocuklar var. Onları mutlaka bu takıma monte etmemiz gerek. Önümüzdeki 3-5 yılda Avrupa'da herkesin gurur duyacağı milli takımı izlettiririz."

FURKAN KORKMAZ: "DEYİM YERİNDEYSE DAĞILDIK"

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz da Türkiye'ye istedikleri gibi dönememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu belirten Furkan, "Deyim yerindeyse dağıldık. Çok üzücüydü. Hala Fransa maçının atmosferini, heyecanını, üzüntüsünü ve sevincini damarlarımda hissediyorum. Ülkeye çok daha mutlu ve gururlu dönebilirdik ama olmadı. Teknik ekibi ve oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Bizi destekleyen insanlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Daha çok turnuva var. Bu maçları unutturmak için çok şansımız olacak. Umarım daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Takımın tecrübelendikçe daha iyi olacağını dile getiren Furkan Korkmaz, "Genç bir ekibiz ama 'Genciz ve biraz daha zamana ihtiyacımız var.' demekten çok sıkıldım. Artık çıkıp oynamamız gereken yaşlardayız. Bu devirde genci veya yaşlısı kalmadı. Tabii ki tecrübe zamanla gelen bir şey. Çok gurur duyulacak ekibimiz var. Herkesi tekrar kutluyorum. Güzel günler yakındır." ifadelerini kullandı.