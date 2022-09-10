Ergin Ataman'dan Fransa maçı sonrası açıklama! "En duygusal mağlubiyet..."

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye Fransa'ya 86-87 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Mücadele sonrası 12 Dev Adam'ın koçu Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. İşte Ataman'ın sözleri:

"BİZİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Bu maç hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Duygusal anlamda 26 yıllık kariyerimin en kötü anıydı. Salondaki herkes Türkiye'nin kazandığını düşünürken uzatmalarda kaybetmek bizim için çok zordu.

"KISMETSİZLİĞİN SON NOKTASIYDI"

Son hücumda artık bir oyun yoktu. Gobert, son faulü soksaydı biz mola istemiştik. Orada bir oyun oynayacaktık. 6 saniye kala ribaund alınca Furkan doğrusunu yaptı. Faul de alsa yine son toptu. 2 atışa gidecektik.

Kapandılar o pozisyonda geçemedik. 6 saniye kala tüm sahayı geçip böylesi bir atmosferde değerlendirmek zor. Kısmetsizliğin son noktasıydı."

BUĞRAHAN TUNCER: İMKANSIZI GENE BAŞARDIK

Karşılaşma sonrası basın toplantısında gözyaşlarını tutamayan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ise, "Konuşacak pek bir şey yok. İkinci defa oluyor bu. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün. Önce 2019, şimdi bu. İmkansızı gene başardık. 9 saniyede rahatça kazanacağımız maçı uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Bir şey söyleyemiyorum." İfadelerini kullandı.bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün. Önce 2019, şimdi bu. İmkansızı gene başardık. 9 saniyede rahatça kazanacağımız maçı uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Bir şey söyleyemiyorum." İfadelerini kullandı.