Belçika Türkiye maçı CANLI izle! Belçika - Türkiye maçı canlı skor

EuroBasket 2022'de heyecan devam ediyor. A Grubu 4. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Belçika karşı karşıya geliyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, zorlu mücadelede kazanan taraf olmak istiyor.

12 Dev Adam gruptaki ilk 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet çıkardı. Belçika'nın da Türkiye ile aynı puanı bulunuyor.

Grupta Gürcistan ile oynanan ve gergin geçen karşılaşma nedeniyle salon ve etrafında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekti.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

A Milli Takım'ın Belçika ile karşı karşıya geldiği müsabaka NTV'den canlı yayınlanıyor.