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Belçika Türkiye maçı CANLI izle! Belçika - Türkiye maçı canlı skor

A Milli Basketbol Takımı'mız, EURO Basket 2022 A Grubu 4. maçında Belçika ile kozlarını paylaşıyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadele, 12 Dev Adam'ın için büyük önem taşıyor. İlk 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 yenilgi çıkaran Ergin Ataman'ın öğrencileri, Belçika karşısında zafere ulaşmak istiyor. Belçika - Türkiye maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 14:27
Belçika Türkiye maçı CANLI izle! Belçika - Türkiye maçı canlı skor

EuroBasket 2022'de heyecan devam ediyor. A Grubu 4. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Belçika karşı karşıya geliyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, zorlu mücadelede kazanan taraf olmak istiyor.

12 Dev Adam gruptaki ilk 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet çıkardı. Belçika'nın da Türkiye ile aynı puanı bulunuyor.

Grupta Gürcistan ile oynanan ve gergin geçen karşılaşma nedeniyle salon ve etrafında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekti.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
A Milli Takım'ın Belçika ile karşı karşıya geldiği müsabaka NTV'den canlı yayınlanıyor.

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