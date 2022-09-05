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A Milli Basketbol Takımı Belçika karşılaşmasına hazır

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında yarın Belçika sınavına çıkacak A Milli Takım, zorlu karşılaşmas öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 17:02
A Milli Basketbol Takımı Belçika karşılaşmasına hazır

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.

Ay-yıldızlı takımda hafif sakatlıkları bulunan Shane Larkin ve Cedi Osman ile rahatsızlığı olduğu belirtilen Alperen Şengün antrenmana katılmadı.

Grupta Gürcistan ile dün oynanan ve gergin geçen karşılaşma nedeniyle salon ve etrafında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekti.

A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı maç TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den yayınlanacak.

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