Haydi Devler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak. 12 Dev Adam, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda ise ilk 3 sırada bulunan Letonya, Belçika ve Sırbistan adlarını ikinci tura yazdırdı.

SON MAÇ BELÇİKA

Milliler, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turda 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak. Milli takımın diğer maçlarının programı şöyle: 28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan, 10 Kasım: Türkiye-Belçika, 13 Kasım: Sırbistan-Türkiye, 24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya, 27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye.



İŞTE MİLLİKADRO:

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular var: Buğrahan Tuncer, Metecan, Yiğitcan Saybir, Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan, Cedi, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün