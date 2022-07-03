Büyük Britanya - Türkiye maçı CANLI izle! Büyük Britanya Türkiye maçı canlı yayın | 12 Dev Adam maçı izle

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan yeniden başladı. A Milli Basketbol Takımı'mız, B Grubu ilk tur son maçında Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, Vertu Motors Arena'da oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.





BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Büyük Britanya - Türkiye arasında oynanan basketbol maçı, NTV ekranlarından naklen yayınlanıyor.

12 Dev Adam, daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilerek malup olmuştu.

FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek.

İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

