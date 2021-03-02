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A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

(FIBA), ’nin son penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA Erkekler dünya sıralamasını yayımladı. 15’inci sıradaki yerini korudu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 19:08
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

(FIBA), 'nin son penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA Erkekler dünya sıralamasını yayımladı. 15'inci sıradaki yerini korudu.

Sıralamada yine zirvede yer alırken, son dünya şampiyonu ikinci sırada, ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

Sıralamada daha önce 'nın altında 7. basamakta yer alan , (EuroBasket) 2022 Elemeleri'nin ardından 6. sıraya yükselirken, 12'den 10'uncu sıraya çıktı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:
1 - ABD 781.8 puan
2 - İspanya 721.3 puan
3 - Avustralya 667.0 puan
4 - Arjantin 662.4 puan
5 - Sırbistan 662.0 puan
6 - Yunanistan 658.4 puan
7 - Fransa 656.0 puan
8 - Litvanya 634.6 puan
9 - Rusya 613.3 puan
10 - İtalya 596.4 puan
11 - Brezilya 591.6 puan
12 - 585.4 puan
13 - Polonya 573.7 puan
14 - Hırvatistan 546.7 puan
15 - Türkiye 531.9 puan
16 - Slovenya 521.2 puan
17 - Almanya 513.4 puan
18 - 509.6 puan
19 - Dominik Cumhuriyeti 494.6 puan
20 - Venezuela 494.5 puan

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