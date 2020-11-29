12 Dev Adam'ın rakibi Hollanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç 17.00'de başlayacak. İlk üç maçını kaybeden 12 Dev Adam, son sırada bulunuyor. Turnuvaya katılmak için dört takımlı grubu ilk üçte bitirmek yetiyor. Gruptaki diğer maçta ise İsveç ile Hırvatistan saat 20.00'de karşılaşacak.



GALİBİYET ŞART

Grupta söz sahibi olmak adına bu maç hayati önem taşıyor. Ay-yıldızlılar 19 Şubat'ta İsveç ve 22 Şubat'ta Hırvatistan ile bir kez daha karşılaşacak. Üç maçını da kazanan Hırvatistan'ın liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Hollanda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgisi olan İsveç ise üçüncü sırada bulunuyor.