Haberler Basket Erkek Milli Son dakika: Shane Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşayan Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

Son dakika: Shane Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşayan Başantrenörü ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre; Türkiye Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarıca'nın, geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ifade ediliyordu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:18 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:51
Son dakika: Shane Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşayan Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

A Milli Erkek Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Türkiye Basketbol Federasyonu (), resmi internet sitesi üzerinden başantrenör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarıca'nın yerine Orhun Ene ile prensipte anlaşıldığı ifade edildi.

TBF'den yapılan açıklama şöyle:

A Erkek Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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