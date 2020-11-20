Son dakika: Shane Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşayan Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), resmi internet sitesi üzerinden başantrenör Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarıca'nın yerine Orhun Ene ile prensipte anlaşıldığı ifade edildi.

TBF'den yapılan açıklama şöyle:

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.