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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Devlerin rakibi

Devlerin rakibi İsveç

EuroBasket Elemeleri ilk maçında 'ya yenilen ay-yıldızlılar, 22.00'de 'le karşılaşacak. Mücadele 'den yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında bugün 'e konuk olacak. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, 'den naklen yayınlanacak. A Milliler, gruptaki ilk maçında 'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu. D Grubu'ndaki diğer mücadelede yarın Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak. ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı. 2013'teki son maç 87- 74'lük skorla sona ermişti.

  1. 24.2.2020
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