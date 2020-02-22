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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Devler yıkıldı

Devler yıkıldı

A Milli Basketbol Takımımız, ’ndeki ilk maçında ’ya yenildi. Pazartesi günkü rakibimiz .

12 Dev Adam, 2021 'ne kötü başladı... 'da oynanan D Grubu ilk maçında Hollandayı ağırlayan A Milli Basketbol Takımımız, karşılaşmadan 72-65 mağlup ayrıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için 'Mehmetçik Tribünü'nün oluşturulduğu maçta, İdlib şehitlerimiz için saygı duruşunda
bulunuldu. Bakan Kasapoğlu da 'Mehmetçik Tribünü'ndeydi.

OLİMPİYAT YOLU BELLİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, 'daki elemelerde ilk olarak 24 Haziran'da Uruguay'la karşılaşacak. Milliler, 25 Haziran'da ise Çekya ile karşılaşacak. Üçer takımlı iki grubu ilk iki sırada bitirenler çapraz
eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler ise finalde karşı karşıya gelecek.

  1. 22.2.2020
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