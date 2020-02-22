Devler yıkıldı
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçında Hollanda’ya yenildi. Pazartesi günkü rakibimiz İsveç.
12 Dev Adam, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kötü başladı... Ankara'da oynanan D Grubu ilk maçında Hollandayı ağırlayan A Milli Basketbol Takımımız, karşılaşmadan 72-65 mağlup ayrıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için 'Mehmetçik Tribünü'nün oluşturulduğu maçta, İdlib şehitlerimiz için saygı duruşunda
bulunuldu. Bakan Kasapoğlu da 'Mehmetçik Tribünü'ndeydi.
OLİMPİYAT YOLU BELLİ OLDU
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, Kanada'daki elemelerde ilk olarak 24 Haziran'da Uruguay'la karşılaşacak. Milliler, 25 Haziran'da ise Çekya ile karşılaşacak. Üçer takımlı iki grubu ilk iki sırada bitirenler çapraz
eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler ise finalde karşı karşıya gelecek.
- 22.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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