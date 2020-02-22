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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Olimpiyat yolu belli oldu

Olimpiyat yolu belli oldu

'nın 'ndeki maç programı belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 'ndeki maç programı belli oldu. Ayyıldızlılar, 'daki elemelerde ilk olarak 24 Haziran'da Uruguay'la karşılaşacak. Milliler, 25 Haziran'da ise Çekya ile karşılaşacak. Üçer takımlı iki grubu ilk iki sırada bitirenler çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler ise finalde karşı karşıya gelecek.
  1. 22.2.2020
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