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25 Şubat 2020, Salı
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Devler yine üzdü

Devler yine üzdü

A , ’ndeki ikinci maçında ’e deplasmanda mağlup oldu. 2’de ‘0’ çeken , şansını zora soktu.

, 2021 'nde dün deplasmanda konuk olduğu 'e 80-87 mağlup oldu. Gruptaki ilk maçında 'da 'ya 65-72 kaybeden A , ikinci maçını da kaybedip gruptan çıkma şansını zora soktu. İsveç önünde ilk çeyreği 20-18 önde bitiren Milliler, ikinci ve üçüncü çeyrekte kötü oynayıp yenildi. Turnuva kasımda sürecek.

HAKEMLER ÇILDIRTTI
İsveç'te görev yapan hakemler inanılmaz hatalara imza attı. Özellikle masa hakemleri son bölümde süreyle ilgili bariz hatalar yaptı. Bu duruma sinirlenen başantrenör , masa hakemlerine tepki gösterdi. Yapılan inceleme sonucunda Sarıca'nın itirazında haklı olduğu ortaya çıktı.

  1. 25.2.2020
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