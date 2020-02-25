Devler yine üzdü
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında İsveç’e deplasmanda mağlup oldu. 2’de ‘0’ çeken 12 dev adam, şansını zora soktu.
12 Dev Adam, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün deplasmanda konuk olduğu İsveç'e 80-87 mağlup oldu. Gruptaki ilk maçında Ankara'da Hollanda'ya 65-72 kaybeden A Milli Basketbol Takımımız, ikinci maçını da kaybedip gruptan çıkma şansını zora soktu. İsveç önünde ilk çeyreği 20-18 önde bitiren Milliler, ikinci ve üçüncü çeyrekte kötü oynayıp yenildi. Turnuva kasımda sürecek.
HAKEMLER ÇILDIRTTI
İsveç'te görev yapan hakemler inanılmaz hatalara imza attı. Özellikle masa hakemleri son bölümde süreyle ilgili bariz hatalar yaptı. Bu duruma sinirlenen başantrenör Ufuk Sarıca, masa hakemlerine tepki gösterdi. Yapılan inceleme sonucunda Sarıca'nın itirazında haklı olduğu ortaya çıktı.
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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