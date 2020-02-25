Devler yine üzdü

12 Dev Adam, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün deplasmanda konuk olduğu İsveç'e 80-87 mağlup oldu. Gruptaki ilk maçında Ankara'da Hollanda'ya 65-72 kaybeden A Milli Basketbol Takımımız, ikinci maçını da kaybedip gruptan çıkma şansını zora soktu. İsveç önünde ilk çeyreği 20-18 önde bitiren Milliler, ikinci ve üçüncü çeyrekte kötü oynayıp yenildi. Turnuva kasımda sürecek.



HAKEMLER ÇILDIRTTI

İsveç'te görev yapan hakemler inanılmaz hatalara imza attı. Özellikle masa hakemleri son bölümde süreyle ilgili bariz hatalar yaptı. Bu duruma sinirlenen başantrenör Ufuk Sarıca, masa hakemlerine tepki gösterdi. Yapılan inceleme sonucunda Sarıca'nın itirazında haklı olduğu ortaya çıktı.