Yunanistan 84 -70 Türkiye - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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84 -70 Türkiye

Yunanistan 84 -70 Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi 'a 84-70 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 'ın başkenti Atina'daki Nikos Galis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-37 geride tamamladı. Maçın ikinci yarısında da etkili olamayan milliler, sahadan 84-70 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında dün Sırbistan'a 87-72 kaybetmişti.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da izledi.

Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın saat 18.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

  1. 17.08.2019
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