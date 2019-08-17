Yunanistan 84 -70 Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Yunanistan'a 84-70 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Nikos Galis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-37 geride tamamladı. Maçın ikinci yarısında da etkili olamayan milliler, sahadan 84-70 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında dün Sırbistan'a 87-72 kaybetmişti.
Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da izledi.
Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın saat 18.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Yunanistan 84 -70 Türkiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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