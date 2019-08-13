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13 Ağustos 2019, Salı
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Türkiye 106-72

Türkiye 106-72 Ürdün

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında 'ü 106-72 yendi.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A , parkeden 106-72 galip ayrıldı.

Ay yıldızlılarda Furkan Korkmaz 15 sayı 3 ribaunt, 14 sayı, ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Türkiye, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etmişti.

Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile yetkilileri de takip etti.

  1. 13.08.2019
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