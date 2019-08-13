Türkiye 106-72 Ürdün
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'ü 106-72 yendi.
Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A Milli Takım, parkeden 106-72 galip ayrıldı.
Ay yıldızlılarda Furkan Korkmaz 15 sayı 3 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Cedi Osman ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Türkiye, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etmişti.
Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile yetkilileri de takip etti.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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