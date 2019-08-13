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13 Ağustos 2019, Salı
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Devler ezip geçti

Devler ezip geçti

2019 FIBA hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel karşılaşmada Senegal'i 94-59 mağlup etti. Dengeli başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde Senegal'e kolay sayı şansı vermeyen ay-yıldızlılar, 21-6 önde tamamladı. İkinci çeyreği 21-17 temsilcisi alsa da 12 Dev Adam, soyunma odasına 38-27 önde girdi. 70-44 galip girdiğimiz final periyodunda da rakibe geçit vermeyen basketbolcularımız, maçı 94-59 kazandı. Devler bugün 19.00'da bir hazırlık karşılaşması da ile yapacak.

2019 FIBA hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel karşılaşmada Senegal'i 94-59 mağlup etti. Dengeli başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde Senegal'e kolay sayı şansı vermeyen ay-yıldızlılar, 21-6 önde tamamladı. İkinci çeyreği 21-17 temsilcisi alsa da 12 Dev Adam, soyunma odasına 38-27 önde girdi. 70-44 galip girdiğimiz final periyodunda da rakibe geçit vermeyen basketbolcularımız, maçı 94-59 kazandı. Devler bugün 19.00'da bir hazırlık karşılaşması da ile yapacak.

  1. 13.8.2019
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