Devler ezip geçti
2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel karşılaşmada Senegal'i 94-59 mağlup etti. Dengeli başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde Senegal'e kolay sayı şansı vermeyen ay-yıldızlılar, 21-6 önde tamamladı. İkinci çeyreği 21-17 Afrika temsilcisi alsa da 12 Dev Adam, soyunma odasına 38-27 önde girdi. 70-44 galip girdiğimiz final periyodunda da rakibe geçit vermeyen basketbolcularımız, maçı 94-59 kazandı. Devler bugün 19.00'da bir hazırlık karşılaşması da Ürdün ile yapacak.
2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel karşılaşmada Senegal'i 94-59 mağlup etti. Dengeli başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde Senegal'e kolay sayı şansı vermeyen ay-yıldızlılar, 21-6 önde tamamladı. İkinci çeyreği 21-17 Afrika temsilcisi alsa da 12 Dev Adam, soyunma odasına 38-27 önde girdi. 70-44 galip girdiğimiz final periyodunda da rakibe geçit vermeyen basketbolcularımız, maçı 94-59 kazandı. Devler bugün 19.00'da bir hazırlık karşılaşması da Ürdün ile yapacak.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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