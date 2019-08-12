Türkiye 94 - 59 Senegal - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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94 - 59 Senegal

Türkiye 94 - 59 Senegal

Çin’de düzenlenecek 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Senegal’i 94-59 mağlup etti.

İki takım da karşılaşmaya hücumda isabetsiz atışlarla başladı. Milliler, ilk periyodun tamamlanmasına 4.37 kala 'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti: 6-4. Bu dakikadan sonra hücumda Melih ve Ersan ile üst üste sayılar bulan , 4 dakika kala farkı 6'ya çıkardı: 10-4. Periyodun kalan kısmında rakibine hücumda sadece 2 sayı izni veren milliler, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı: 21-6.
İkinci periyota da hücumda etkili başlayan milliler, Berkan Durmaz'ın 4 ve 'ın bulduğu 2 sayıyla farkı 18'e çıkardı: 27-9. Kalan bölümde hücumdaki etkinliğini kaybeden milliler, savunmada da rakibini durduramazken, ilk yarıyı 11 sayılık farkla önde kapattı: 38-27.
2'nci yarıya 'nın 5, Furkan Korkmaz'ın 4 sayısıyla 9-0'lık seri ile başlayan ay yıldızlılar, farkı 20'ye çıkardı: 47-27. Periyodun geriye kalan kısmında Senegal'in farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, Sertaç'ın son saniye basketiyle final periyoduna 26 sayı önde girdi: 70-44.
Son periyodun başında Metecan, Yiğit ve Sertaç'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Türkiye, farkı 33 sayıya kadar yükseltti: 77-44. Maçın kalan dakikalarında da rahat bir oyun sergileyen Türkiye, parkeden 94-59 galip ayrıldı.

SİNAN GÜLER MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ
Daha önce 150 kez milli takım formasını terleten , Senegal maçı öncesinde milli takım kariyerini noktaladı. Karşılaşma öncesinde tecrübeli basketbolcuya bir teşekkür plaketi verildi. Salon hoparlöründen ismi anons edilen Sinan Güler'e plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

KARŞILAŞMAYI BAŞKAN TÜRKOĞLU DA TAKİP ETTİ
Öte yandan Türkiye'nin Senegal'i konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı da takip etti. Türkoğlu'na federasyon yetkilileri de eşlik etti.

  1. 12.08.2019
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