Türkiye 94 - 59 Senegal
Çin’de düzenlenecek 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Senegal’i 94-59 mağlup etti.
İki takım da karşılaşmaya hücumda isabetsiz atışlarla başladı. Milliler, ilk periyodun tamamlanmasına 4.37 kala Cedi Osman'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti: 6-4. Bu dakikadan sonra hücumda Melih ve Ersan ile üst üste sayılar bulan Türkiye, 4 dakika kala farkı 6'ya çıkardı: 10-4. Periyodun kalan kısmında rakibine hücumda sadece 2 sayı izni veren milliler, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı: 21-6.
İkinci periyota da hücumda etkili başlayan milliler, Berkan Durmaz'ın 4 ve Furkan Korkmaz'ın bulduğu 2 sayıyla farkı 18'e çıkardı: 27-9. Kalan bölümde hücumdaki etkinliğini kaybeden milliler, savunmada da rakibini durduramazken, ilk yarıyı 11 sayılık farkla önde kapattı: 38-27.
2'nci yarıya Ersan İlyasova'nın 5, Furkan Korkmaz'ın 4 sayısıyla 9-0'lık seri ile başlayan ay yıldızlılar, farkı 20'ye çıkardı: 47-27. Periyodun geriye kalan kısmında Senegal'in farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, Sertaç'ın son saniye basketiyle final periyoduna 26 sayı önde girdi: 70-44.
Son periyodun başında Metecan, Yiğit ve Sertaç'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Türkiye, farkı 33 sayıya kadar yükseltti: 77-44. Maçın kalan dakikalarında da rahat bir oyun sergileyen Türkiye, parkeden 94-59 galip ayrıldı.
SİNAN GÜLER MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ
Daha önce 150 kez milli takım formasını terleten Sinan Güler, Senegal maçı öncesinde milli takım kariyerini noktaladı. Karşılaşma öncesinde tecrübeli basketbolcuya bir teşekkür plaketi verildi. Salon hoparlöründen ismi anons edilen Sinan Güler'e plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.
KARŞILAŞMAYI BAŞKAN TÜRKOĞLU DA TAKİP ETTİ
Öte yandan Türkiye'nin Senegal'i konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Türkoğlu'na federasyon yetkilileri de eşlik etti.
- 12.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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