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04 Ağustos 2019, Pazar
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Milliler Avrupa ikincisi! "Altın madalyamızı çaldılar"

Milliler Avrupa ikincisi! "Altın madalyamızı çaldılar"

'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde 'ya 57-53 yenilen , organizasyonu ikinci tamamladı.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde ile karşı karşıya geldi.

Nea Ionia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan milli takım, üçüncü periyotta yakaladığı 13 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Ay-yıldızlılar, aradaki farkın kapanmasına engel olamasa da son çeyreğe 43-42 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Sayı üretmekte zorlanan ve basit hatalar yapan milli takım karşısında son bölümde kritik basketler bulan İspanya, müsabakayı 57-53 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, bu sonuçla 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 4. defa ikincilikle yetindi. İspanya ise organizasyondaki 4. şampiyonluğuna ulaştı.

"ALTIN MADALYAMIZI ÇALDILAR"
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. FIBA'yı ve maçta görev yapan hakemleri hedef alan Türkoğlu, Twitter'dan FIBA'ya mesaj gönderdi: Bu gerçekten bir utanç. Hakemleriniz takımımın altın madalyasını çaldı. Bu affedilemez. Utanç verici.


  1. 04.08.2019
  2. Güncelleme: 04.08.2019 23:35
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