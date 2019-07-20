Ümit Milli Takım Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti

İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Ümit Milli Takım, 5'incilik maçı oynama hakkı kazandı.

Shlomo Group Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Türkiye, 56-46 önde kapattı. 2'nci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Ümit Milliler, maçtan 104-87 galip ayrıldı. Türkiye'de Muhaymin Mustafa 19 sayıyla en skorer isim olurken; Mert Akay 17, Erkin Şenel ise 14 sayıyla mücadele etti.

Ümit Milli Takım, 5'incilik mücadelesinde yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek.