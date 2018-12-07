12 Dev Adam dünya sıralamasındaki yerini korudu
07 Aralık 2018, Cuma
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12 Dev Adam dünya sıralamasındaki yerini korudu

12 Dev Adam dünya sıralamasındaki yerini korudu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2019 Elemeleri'nde 5'inci pencerede oynanan maçların tamamlanmasının ardından FIBA'nın dünya erkekler sıralaması belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamada listenin başında yer alırken, 17'nci sıradaki yerini korudu. Sıralama, FIBA 2019 kura çekiminde torbalarda yer alacak takımların belirlenmesinde büyük önemli rol oynuyor.

FIBA Dünya Kupası Eleme Turu'nun 5'inci penceresinin sona ermesiyle dünya erkekler kategorisinde yeni sıralama da belli oldu. Oynadığı maçlarda 'yı mağlup edip, Karadağ'a yenilen Ay Yıldızlılar, averaj üstünlüğü ile 'de düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası biletini kaptı. Türkiye, yeni açıklanan listede 17'nci sıradaki yerini korumaya devam ederken, Avrupa sıralamasında ise 11'inci basamakta yer aldı.

Sıralamada ilk 7'de yer alan takımlar da değişmedi. Listenin en tepesinde 783 puanlı Amerika Birleşik Devletleri bulunurken, 702.6 puanla İspanya ikinci sırada, 650.2 puanla ise üçüncü sırada bulunuyor. Fransa'nın ardından sırasıyla , Arjantin, Litvanya ve Slovenya ilk 7'de yer alırken 8'inci sıraya yükseldi, bir basamak gerileyen Hırvatistan 9'uncu, ise 10'uncu sıradaki yerini korudu.
Türkiye, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.

  1. 7.12.2018 12:15
  2. Güncelleme: 7.12.2018 12:32
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